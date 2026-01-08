Laura Artemisa anuncia más recursos para transformar vidas en Puebla

Con el objetivo de fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y ampliar el impacto de las acciones en favor de quienes más lo necesitan, el Gobierno del Estado anunció la ampliación del presupuesto del Programa de Coinversión Social, que para este 2026 contará con un monto de 3 millones de pesos, informó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Abundó que durante el año pasado 25 asociaciones fueron beneficiadas con 100 mil pesos cada una, recursos que permitieron impulsar proyectos sociales enfocados en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad.

Gracias a este esfuerzo conjunto, más de 2 mil personas resultaron beneficiadas, entre ellas 918 personas migrantes, así como niñas, niños y adolescentes, integrantes de pueblos originarios, personas con discapacidad y mujeres en situación de violencia, quienes recibieron apoyo a través de diversas iniciativas comunitarias.

Laura Artemisa García destacó que este incremento presupuestal responde a la visión humanista y de bienestar comunitario que impulsa el gobernador Alejandro Armenta, alineada con la política del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, que coloca en el centro a las personas y fortalece el tejido social. En breve, se emitirá la convocatoria 2026 para fortalecer a más organizaciones de la sociedad civil en diferentes rubros.

Con esta ampliación, el Programa de Coinversión Social refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad civil, reconoce su labor y multiplica el impacto de las acciones que generan bienestar, inclusión y desarrollo para Puebla.

