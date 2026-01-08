FGR aprehende a Eduardo “N” en Puebla; vinculado a red de García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Eduardo “N”, exfuncionario señalado por su presunta participación en una red de corrupción que habría operado recursos para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad federal.

Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron al implicado en Puebla por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y delincuencia organizada, para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) indican que, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, suscribió contratos de servicios para diversos centros penitenciarios federales.

La FGR señaló que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia y de la coordinación con el Gabinete de Seguridad, lo que permitió presentarlo ante la autoridad judicial, donde se le dictó la vinculación a proceso.

En este mismo expediente, la FGR recordó que en días recientes también fueron capturados Jesús “N” y María “N”, exservidores públicos relacionados con las indagatorias del el ex secretario de Seguridad Pública Federal.

Jesús “N” fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada con fines de operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Se le impuso prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO No. 1 del Estado de México.

Por su parte, María “N” fue vinculada a proceso por su presunta participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y también se le dictó prisión preventiva en el CEFERESO No. 16 de Morelos.

