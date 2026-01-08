Agente de ICE mata a mujer durante operativo en Minneapolis

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) abatió a una mujer durante un operativo en Minneapolis, a quien señalan por un presunto acto de “terrorismo doméstico”.

Los hechos ocurrieron mientras agentes de ICE realizaban operaciones específicas, cuando un grupo de personas bloqueó su paso. Una mujer habría utilizado su vehículo para intentar atropellar a los oficiales, situación calificada como un intento deliberado de homicidio.

La agencia informó que, ante la amenaza, un agente de ICE accionó su arma de fuego al considerar en riesgo su vida, la de sus compañeros y la seguridad del público. El caso, precisó el DHS, continúa bajo investigación y se mantiene como un hecho en desarrollo.

Minutos después comenzó a circular en redes sociales un video que muestra una camioneta obstruyendo el paso de los agentes. Se observa que los disparos ocurrieron después de que el vehículo aceleró, aparentemente para salir del área.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la actuación del agente y señaló que se trató de una acción en legítima defensa. Indicó que el elemento de ICE aplicó su entrenamiento para proteger su vida y la de los agentes.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la conductora de resistirse y obstruir el trabajo de las autoridades federales. Calificó a la mujer como una “agitadora profesional”, que actuó de manera caótica.

Asimismo, atribuyó este tipo de hechos a lo que calificó como ataques constantes contra las fuerzas del orden y responsabilizó a sectores de la izquierda radical de incitar agresiones contra agentes federales y personal migratorio.

STAND WITH ICE pic.twitter.com/TWuqji0zXh — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

