Imparten taller a directivos del sector educativo en el Congreso de Puebla

El Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso del Estado “Gilberto Bosques Saldívar” llevó a cabo el Taller Intensivo para Personal con Funciones de Dirección, donde participaron 73 directivos de los niveles de secundarias técnicas y educación inicial.

El titular del Instituto, Óscar Emilio Carranza León, señaló que con estas acciones se da apertura a líneas de colaboración por parte del Poder Legislativo, para impulsar proyectos en beneficio del sector educativo.

Mencionó que el objetivo del taller es contribuir al intercambio de propuestas para el fortalecimiento de la vinculación académica, así como la identificación de áreas de oportunidad para el diseño de programas de formación y actualización docente.

Óscar Emilio Carranza dio a conocer que también se establecen acuerdos para llevar a cabo reuniones de seguimiento y trabajo conjunto con el sector educativo, de los niveles de secundarias técnicas y educación inicial.

