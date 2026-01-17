Bienestar invirtió más de mil 48 mdp en Obra Comunitaria

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que el Programa de Obra Comunitaria ha marcado un hito en la participación social de Puebla, con una inversión histórica de mil 48 millones 297 mil 567 pesos.

Al comparecer ante la Comisión de Bienestar del Congreso del Estado, destacó que el sello de este programa es la organización popular.

Precisó que se realizaron más de 5 mil asambleas comunitarias para definir proyectos; y participaron 20 mil 960 personas en la ejecución y vigilancia.

Además, apuntó que el 44% de los Comités para el Bienestar fueron presididos por mujeres, fortaleciendo la equidad en la toma de decisiones.

Además, dijo que el presupuesto se aterrizó en proyectos de alto impacto local, destacando la urbanización y la educación.

Urbanización : 530.2 mdp (1,968 proyectos)

: 530.2 mdp (1,968 proyectos) Infraestructura educativa : 186.3 mdp (1,104 proyectos)

: 186.3 mdp (1,104 proyectos) Asistencia social : 136.2 mdp (396 proyectos)

: 136.2 mdp (396 proyectos) Agua potable y drenaje : 73.7 mdp combinados.

: 73.7 mdp combinados. Salud: 48 mdp.

También subrayó el papel de la Secretaría de Bienestar en rubros como seguridad, con la inversión de 26 millones de pesos para mil 500 alarmas vecinales, distribuidas en Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo.

Asimismo, otorgaron 115.7 millones destinados a equipamiento de hogares de elementos de seguridad en 179 municipios.

A la par, destacó que 7 hospitales comunitarios y 21 centros de salud fueron beneficiados con una inversión conjunta de 18.6 mdp.

Para combatir la brecha digital en el sector joven, se ejecutó el programa Becas de Conectividad:

⁠ Beneficiarios : 78 mil 901 estudiantes de educación media y superior.

: 78 mil 901 estudiantes de educación media y superior. Acción : Entrega de chips con datos móviles.

: Entrega de chips con datos móviles. Alcance: 1,433 escuelas en todo el estado con una inversión de 90.4 mdp.

🗣️ En materia de Salud, la Obra Comunitaria contribuyó al mantenimiento, conservación y equipamiento en 201 Casas de Salud ubicadas en 87 municipios, con una inversión de 58 millones 9 mil 230 pesos.



