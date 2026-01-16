Reducen feminicidios 40% en Puebla, destaca Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres atendió a un promedio de cinco mujeres al día que sufrieron violencia extrema durante 2025; además, resaltó una reducción del 40 por ciento en feminicidios.

Así lo informó el titular de la dependencia, Yadira Lira Navarro, al comparecer ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Puebla.

Como parte de su informe, destacaron los datos de atención en refugios para mujeres cuyas vidas corrían peligro.

En ese sentido, detalló que dos mil 60 mujeres víctimas de violencia extrema fueron resguardadas junto a sus hijos.

En ese sentido, se atendió a 5.6 mujeres cada día en situación de riesgo mortal. Además, el programa “Abogadas de las Mujeres” dio seguimiento a más de 600 carpetas de investigación.

La funcionaria explicó que la descentralización de los servicios fue clave para evitar traslados largos y garantizar justicia inmediata.

En total, brindaron 260 mil atenciones integrales (jurídicas, psicológicas y sociales) y ofrecieron 17 mil servicios en los Centros LIBRE y 90 mil en las Casas Carmen Serdán.

Yadira Lira enfatizó que el fortalecimiento de la prevención y la atención directa tuvo un impacto directo en los delitos más graves.

Resaltó que en los feminicidios se reportó una reducción del 40 por ciento en este delito gracias a los programas de intervención.

Editor: César A. García

