IBERO Puebla alza la voz por docente desaparecido

El campus de la Universidad Jesuita de Puebla fue sede de la movilización y acción colectiva por la aparición inmediata con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico y responsable de Publicaciones de la Casa de Estudios.

A dos semanas de su último contacto con familiares, no se han presentado pruebas verificables de su paradero. En su última comunicación, el académico hizo saber a sus seres queridos que fue detenido en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey el 31 de enero de 2025; el 2 de enero de 2026, cuando fue liberado, hizo saber que ya estaba en proceso de volver a Puebla; sin embargo, no se sabe de su ubicación desde entonces.

Esta ausencia alertó a las y los integrantes de la Comunidad IBERO Puebla, quienes, en búsqueda de su compañero, se movilizaron en el bulevar del Niño Poblano y al interior del campus para elevar, con fuerza y esperanza, el grito unísono: ¿Dónde está Leonardo? Compañero, hijo, hermano, sobrino; desde Colombia hasta México, su nombre retumbó en las voces manifestantes que quieren verlo de nuevo por los pasillos de la universidad.

La movilización inició en punto de las 9:30 horas en el Ágora del campus, donde personal de todas las áreas universitarias, estudiantado y sociedad civil se dieron cita para la organización y conformación de un contingente solidario que salió a las calles para exigir justicia. Las demandas eran claras: hacer valer el derecho humano de Leonardo y de todas las personas a ser buscadas, y que las autoridades redoblen esfuerzos y den respuestas certeras para saber dónde está el académico.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla, remarcó esta exigencia al dar lectura al posicionamiento. En el documento, se hace un llamado a la presentación inmediata de Leonardo Ariel, así como a “agotar todas las líneas de investigación, evitando la estigmatización y criminalización”. Reiteró la obligación de las autoridades para realizar una búsqueda diligente, inmediata y sin obstáculos.

Desde la Universidad, se reafirmó el compromiso y disposición para colaborar en las indagatorias de este caso que ha unido a la IBERO Puebla en un llamado urgente de búsqueda, verdad y aparición del compañero Leonardo Ariel Escobar Barrios. “Te buscamos, y por amor aquí estamos”.

