Artista Torrescof, egresada de UDLAP, expone pinturas en galería de París

La Mtra. María Fernanda Torres Escobedo, “Torrescof”, egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), formó parte de la exposición colectiva Artistas espagnols con su serie Portales del deseo, la cual se exhibe del 7 al 21 de febrero en la galería Image In Air, ubicada frente al emblemático Museo Pompidou, en París, Francia.

Sobre su participación en París, Torrescof compartió que esta oportunidad surgió tras el éxito obtenido en Alicante, España, donde formó parte de la exposición colectiva Beyond Resonance en la galería Mariam Cremades Estudio y Galería de Arte en octubre de 2025. Fue ahí donde la galerista Patricia Cancelo conoció su obra y la invitó a integrarse a la muestra actual.

En dicha exposición mostró su serie Portales del deseo, conformada por cuatro pinturas al óleo sobre lienzo: Venus, Luz, A través del espejo y La petite mort, las cuales representan la culminación de tres años de profunda introspección en torno a su sexualidad femenina y a la materialidad sensible de su cuerpo. La serie, detalló, surge en un momento de crisis personal, cuando, “las estructuras simbólicas que habían sostenido mi vida dejaron de operar, detonando la necesidad de volver al cuerpo como territorio de sentido y espacio de confrontación existencial”.

La muestra Artistas espagnols reúne distintos procesos creativos, técnicas, formatos y materiales desarrollados por artistas españoles contemporáneos. Aunque Torrescof no es española, su trabajo dialoga con la hispanidad desde una perspectiva mexicana y femenina, siendo valorado dentro del contexto artístico europeo.

En el marco de su estancia en Francia, el pasado 5 de febrero la egresada UDLAP impartió dos cátedras en la Université Paris-Est Créteil, campus de Sénart, dentro del Departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas (LEA), para las asignaturas de “Civilización e Historia de los países hispanohablantes”. “La invitación surgió gracias al doctorando Alberto Fleitas Rodríguez”, comentó Torrescof, quien además explicó que en ellas compartió su trayectoria e investigación artística como creadora mexicana en el contexto europeo.

La práctica artística de Torrescof se centra en la investigación y el replanteamiento de los espacios, motivada por su interés en la arquitectura, el color, los cuerpos, lo femenino y la introspección. A través de formas orgánicas, texturas, adobe y afectos corporales, desarrolla procesos experimentales en instalaciones, pintura, video, texto y fotografía.

Con una trayectoria sólida basada en la investigación artística como eje central de su práctica, la egresada de la UDLAP se posiciona actualmente en espacios artísticos nacionales e internacionales, y próximamente llevará su trabajo a Viena. Gracias a su talento y trabajo, Torrescof ha participado en diferentes exposiciones individuales y colectivas en Alicante (España), París (Francia), Ciudad de México, Puebla, Cholula e Irapuato. En 2024 impartió un taller en el Colegio de San Ildefonso sobre la técnica del adobe como parte de su proyecto de investigación para la maestría en Teoría Crítica.

Sin duda, para la artista, la UDLAP continúa siendo significativa. Después de haber egresado, fue parte de la exposición Ecos en resiliencia – 10 años de beca Pamela Ann Marquard en Capilla del Arte UDLAP, con una serie derivada de su tesis de maestría. Además, su pieza Los pétalos de la mancha, perteneciente a la serie Del deseo al devenir femenino, forma parte de la Colección de Arte de la UDLAP.

Con su presencia en París, María Fernanda Torres Escobedo reafirma el impacto internacional de la comunidad de Egresados de la UDLAP, demostrando cómo la investigación artística dialoga con escenarios globales y enriquece las conversaciones contemporáneas en foros de gran impacto.

