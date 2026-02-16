Federación y CMB lanzan programa “Boxeando por la Paz”

El gobierno federal, en conjunto con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), presentó el programa “Boxeando por la Paz”, el cual apoyará a 5 mil boxeadores y 100 mil jóvenes a través de clases y apoyos económicos con el objetivo de prevenir la violencia y alejar a los jóvenes y niños de la delincuencia y las drogas.

El programa contará con beneficios que impactan directamente al desarrollo de los boxeadores, como un apoyo mensual de un salario mínimo, el cual actualmente equivale a 9 mil 582 pesos mensuales, y seguro médico; todo esto se otorgará en compensación por impartir 1 hora de clase en algún gimnasio comunitario.

Dichas clases serán totalmente gratuitas para niños y jóvenes de 6 a 29 años, de lunes a viernes, con recursos diseñados por el Consejo Mundial de Boxeo, enfocados en la formación, la técnica y los valores, tales como la superación personal, la disciplina y el compromiso comunitario.

El arranque de las clases será el próximo 2 de marzo y los gimnasios, horarios y más información sobre estas se encuentra en la página de Jóvenes Construyendo el Futuro y estará activa durante todo el 2026, aunque se buscará mantenerlo todo el sexenio, de acuerdo con la evaluación de sus resultados.

Por su parte, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán Saldívar, resaltó que Boxeando por la Paz es un programa sin precedentes en el mundo, ya que beneficiará a 5 mil boxeadoras y boxeadores, al mismo tiempo que permitirá que las niñas, los niños y los jóvenes entrenen con sus ídolos.

Uno de los aspectos más llamativos de este programa, único en el mundo, es que los pugilistas que se desarrollen como maestros serán boxeadores y boxeadoras profesionales, campeones y peleadores en activo, pero también se convertirán en una especie de tutores comunitarios.

