Denuncian omisión ante bullying y amenazas en escuela de Atlixco

Padres de familia de la Escuela José Vasconcelos, en Atlixco, han manifestado una profunda preocupación ante los recientes actos de violencia y hostigamiento registrados por una alumna del plantel. La situación ha escalado tras la difusión de evidencia audiovisual donde se documentan agresiones físicas y verbales contra una estudiante.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, a través de grupos de WhatsApp se ha identificado a una alumna agrediendo de manera directa a otra compañera. Además del acoso físico y la discriminación, los testimonios señalan que la agresora utiliza amenazas de violencia externa, asegurando que su padre actuaría de forma violenta contra cualquier alumno que intente intervenir o denunciar los hechos.

Falta de respuesta institucional

A pesar de que el video y las quejas ya han sido presentados ante los directivos de la institución, los padres de familia aseguran que, hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial ni se han activado los protocolos de seguridad escolar correspondientes. Esta inacción ha generado un clima de temor e incertidumbre entre el alumnado y los tutores.

Ante la gravedad de las amenazas y la integridad física de las víctimas en riesgo, se hace un llamado enérgico a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto.

La comunidad escolar enfatiza que la discriminación y el bullying no deben ser tolerados en ningún nivel educativo y exigen garantías de seguridad para todos los estudiantes.

Se espera que en las próximas horas la institución o las autoridades educativas emitan un pronunciamiento sobre las medidas correctivas y de protección que se implementarán en este caso.

Por: Héctor Rosas/Canal 80

