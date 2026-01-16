Puebla, sin daños reportados tras sismo en la madrugada

La madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en San Marcos, Guerrero, el cual fue ligeramente perceptible en algunos municipios de Puebla, aunque hasta el momento no se reportan afectaciones en territorio poblano.

El gobernador Alejandro Armenta Mier, informó a través de sus redes sociales que, tras el sismo registrado a las 00:42 horas se activaron los protocolos correspondientes y se mantiene comunicación con los 217 municipios del estado.

#Video 📹 En esta ocasión, tras el #sismo registrado en los primeros minutos del 16 de enero, más personas se enteraron gracias a la #AlertaSismica en celulares. Esto, aún cuando en gran parte de la ciudad de #Puebla, el temblor fue prácticamente imperceptible. pic.twitter.com/SeJKIpAiic — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 16, 2026

Sin embargo, de forma preliminar, aseguró que no se habían reportado daños.

Por su parte, la Coordinación estatal de Protección Civil dio a conocer que continúa con recorridos en distintos puntos de la entidad para evaluar posibles daños derivados del movimiento telúrico.

Tras el sismo de magnitud 5.2 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado a las 00:42 horas, mantenemos monitoreo permanente y coordinación con los 217 municipios. Hasta el momento, no se reportan afectaciones. — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) January 16, 2026

La dependencia señaló que se mantiene un operativo en coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil con el fin de salvaguardar la integridad de las y los poblanos.

Destacó que el monitoreo permanecerá activo durante las próximas horas para atender cualquier eventualidad.

