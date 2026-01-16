Harry Styles anuncia el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio

El cantante británico Harry Styles anunció este jueves el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. El disco estará disponible el 6 de marzo, marcando el primer proyecto de larga duración del artista en cuatro años, tras su aclamado álbum “Harry’s House” de 2022.

A través de un comunicado de prensa, se informó que el álbum contendrá 12 pistas y tendrá como productor ejecutivo a Kid Harpoon, colaborador cercano de Styles desde el inicio de su carrera en solitario.

En Instagram, Styles compartió la portada del álbum, que lo muestra de noche, con una camiseta y jeans, bajo una bola de discoteca colgada en el exterior.

El anuncio se produce después de que en los últimos días circularan rumores sobre su regreso, impulsados por la aparición de pósteres en varias ciudades con la frase “We Belong Together”. Styles también actualizó su foto de perfil en la red social con una nueva imagen.

“Kiss All the Time. Disco, Occasionally” sigue a “Harry’s House”, disco que le valió a Styles el premio al álbum del año en los Grammy de 2023. Este nuevo trabajo es el primero del cantante desde el fallecimiento de su excompañero de One Direction, Liam Payne, en 2024.

El álbum ya se encuentra disponible para preordenar.

