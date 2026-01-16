Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual

El cantante Julio Iglesias ha negado este viernes las acusaciones de agresión sexual realizadas por dos mujeres que trabajaron para él, en su primera respuesta directa al caso.

A través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram, el artista afirmó: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

El mensaje añade: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Iglesias también expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo recibidos, diciendo: “No puedo olvidarme de tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

Su esposa, Miranda Rynsburger, respondió inmediatamente en la misma red social con el mensaje: “A tu lado siempre”, acompañado de un corazón.

Habría abusado de empleadas

Las acusaciones, reveladas el martes en una investigación conjunta del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión, detallan presuntas agresiones sexuales y un ambiente laboral de humillaciones sistemáticas ocurridas en 2021 en las residencias del artista en República Dominicana, Bahamas y España.

Las denunciantes, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones y mensajes como respaldo a sus testimonios.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha abierto una investigación sobre el caso y tomará declaración a las dos mujeres en calidad de testigos protegidas, representadas por la organización Women’s Link.

