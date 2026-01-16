Matthew McConaughey protege su imagen y voz ante uso de IA

El actor estadounidense Matthew McConaughey presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) registros vinculados a su imagen, voz y expresiones clásicas con el objetivo de evitar que sean utilizados sin su consentimiento por sistemas de inteligencia artificial.

Según datos de la agencia AFP y de la USPTO, a través de la rama comercial de su fundación just keep livin, ha obtenido la aprobación de ocho marcas registradas que incluyen videoclips y grabaciones de audio basados en su persona, así como de su voz con su emblemática frase “Alright, alright, alright”.

Este movimiento responde a las inquietudes crecientes en Hollywood sobre el uso no autorizado de identidades en contenidos generados por IA, como deepfakes o voces sintéticas, que pueden imitar a celebridades de manera realista e idéntica.

La estrategia legal busca crear una base sólida para emprender acciones en tribunales federales si se detecta un uso indebido de esos elementos registrados, incluso en proyectos creados por IA que no tengan un fin comercial directo.

De igual manera, los abogados que representan al actor han señalado que este tipo de protección podría servir para disuadir la aparición de videos o audios generados artificialmente sin autorización.

No obstante, a diferencia de otras figuras que han expresado rechazo frente a ciertas aplicaciones de inteligencia artificial, McConaughey no se opone por completo a la tecnología.

El actor es inversionista en la empresa ElevenLabs, especializada en síntesis de voz, y ha autorizado versiones digitales de su voz para usos específicos, como traducciones autorizadas de su contenido.

