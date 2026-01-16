Egresada UDLAP cursa doctorado en neurociencias en Alemania

La egresada de la Universidad de las Américas Puebla, Ana Flores Camacho, realizó una maestría en neurociencias médicas en el Hospital Charité de Berlín y ahora inició un doctorado de tiempo completo en Heidelberg, Alemania, donde efectúa estudios en torno a la memoria espacial, lo que consolida una trayectoria académica de excelencia que tuvo sus cimientos durante su formación de licenciatura, en particular tras su participación en el Programa de Honores de la UDLAP.

Después de egresar de las licenciaturas en Psicología Clínica y Psicología Organizacional de la UDLAP, Ana Lorena Flores Camacho se mudó a Alemania para realizar una maestría en Charité – Universitätsmedizin de Berlín, un hospital público que forma parte de la facultad de medicina de la Freie Universität Berlín y la Humboldt-Universität zu Berlin, en el cual desarrolló un proyecto de investigación sobre alteraciones que pudieran estar asociadas con el Alzheimer, para evaluar neuronas y ritmos cerebrales que pudieran notar alguna deficiencia para volverlo un biomarcador temprano de la enfermedad. “Los resultados que observé fueron interesantes porque se puede ver una ligera alteración en las neuronas que se disparan, formando ciertos ritmos beta a lo largo de distintas etapas”, explicó.

Ana Lorena concluyó su maestría con satisfacción a mediados del año pasado, por lo que a finales de este 2025 inició su doctorado en Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. “El doctorado es igual en neurociencia, solo que antes estudiaba el hipocampo y ahora me voy a enfocar en una región diferente del cerebro; eso ha sido un nuevo desafío porque tienes que aprender nuevas técnicas en todo momento. Estoy muy emocionada de todo lo que se viene porque voy a hacer lo que más me gusta, que es investigar y aprender cosas sobre el cerebro”, expresó la egresada de la UDLAP.

Asimismo, señaló que un elemento clave para tener este desarrollo profesional fue el ser parte del Programa de Honores de la UDLAP, pues le permitió fortalecer competencias avanzadas en investigación, pensamiento crítico y análisis académico, además de brindarle acompañamiento personalizado de un académico de alto nivel. “Las bases para desarrollarme en mi maestría en muchos aspectos me las brindó la Universidad de las Américas Puebla y el Programa de Honores me ayudó a tener una idea de cómo escribir un paper o desarrollar un proyecto”, explicó Flores Camacho.

Por su parte, la UDLAP celebra este logro académico de su egresada en Alemania, siendo un reflejo del impacto positivo de sus programas académicos de excelencia, lo cual reafirma su compromiso con la formación integral de profesionales capaces de destacar en los escenarios académicos y científicos internacionales, como lo está haciendo Ana Flores Camacho.

Te recomendamos: