UDLAP fortalece formación financiera de estudiantes

Como parte de su compromiso con una formación académica de excelencia y con fuerte vinculación al entorno profesional, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) desarrolló el Espacio Banamex-UDLAP, un ejercicio académico en el que funcionarios de BANAMEX se reunieron con estudiantes de distintas licenciaturas de las áreas económico-administrativas y de ciencias aplicadas, para la exposición y resolución de casos reales propios del sector bancario.

Este espacio permitió a estudiantes de la UDLAP contrastar y aplicar de manera directa los conocimientos adquiridos en el aula al analizar casos que abordaron temas clave como la evaluación de estados financieros de empresas, su participación en el contexto de la economía regional y nacional, así como la identificación y gestión de riesgos financieros; todo lo anterior desarrollado dentro del marco de trabajo que el banco utiliza en procesos como la asignación de créditos y el análisis de riesgo, brindando al alumnado una experiencia cercana a la práctica profesional.

Durante el periodo Otoño 2025, el Espacio Banamex-UDLAP contó con dos sesiones de trabajo en los meses de octubre y noviembre, obteniendo buenos resultados y un impacto positivo en la formación del estudiantado, por lo que se prevé dar continuidad a esta iniciativa durante este año para así consolidar este modelo de aprendizaje experiencial.

En este espacio de gran relevancia para los estudiantes, estuvieron presentes, en representación de la UDLAP, el Dr. Francisco García Castillo, director académico del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas, y el Dr. Felipe de Jesús Bello Gómez, director académico del Departamento de Banca e Inversiones, quienes acompañaron este ejercicio académico orientado a fortalecer la preparación integral del estudiantado.

Por parte de BANAMEX participó la Lic. Karen Villegas, banquera de relación; la Act. Fátima Juárez, banquera de relación; el Lic. Roberto Delfín, banquero de relación; y la Mtra. Alejandra Calderón, oficial de riesgo, todos ellos egresados de la UDLAP, lo que refuerza el vínculo de la universidad con sus egresados y su presencia en instituciones financieras de alto nivel.

Finalmente, es importante señalar que, con iniciativas como esta, la Universidad de las Américas Puebla refrenda su modelo educativo basado en la práctica, la vinculación con el sector productivo y la formación de profesionistas altamente capacitados, capaces de responder a los retos actuales del ámbito financiero y económico, tanto a nivel nacional como internacional.

Te recomendamos: