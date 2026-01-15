Director de la Facultad de Ingeniería BUAP rinde informe de labores

La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió el Primer Informe de Labores del director de la Facultad de Ingeniería de la BUAP, Ángel Cecilio Guerrero Zamora.

La rectora celebró el incremento de académicos dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Así como su vinculación con la industria y su participación en proyectos especiales y de prestación de servicios.

“El crecimiento que han tenido en materia de investigación nos da mucha satisfacción porque es el producto del trabajo, del empeño y la perseverancia de los profesores investigadores”.

“Son una facultad creciente, que tiene rumbo y sabe a dónde ir; quiero invitarlos a seguir trabajando para que sigamos compartiendo sueños y haciéndolos realidad. Son un motivo de orgullo para nuestra institución”.

