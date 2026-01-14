Lilia Cedillo inaugura laboratorios en la Facultad de Enfermería BUAP

La rectora Lilia Cedillo Ramírez inaugura laboratorios de Biomecánica, Quiropodología y de Envejecimiento Saludable, en la Facultad de Enfermería de la BUAP.

También inauguró el mural “Reflejos”, realizado por alumnos de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales.

“Hoy es un día muy especial en el que se ven plasmadas finalmente las intenciones, ahora ya materializadas en forma de laboratorios, que van a apoyar de manera muy importante y fundamental a dos programas académicos: Podología y Gerontología”, expresó Lilia Cedillo Ramírez.

“Este evento no solo marca la inauguración de nuevos espacios, representa una decisión institucional clara: apostar por la formación de profesionales capaces de responder con conocimiento y sensibilidad a los grandes retos de la salud”, declaró Francisco Javier Báez Hernández, director de la Facultad de Enfermería

