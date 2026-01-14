Asesinan a guardia de seguridad en fraccionamiento de Texmelucan

Un guardia de seguridad privada fue asesinado a balazos y otro hombre resultó herido durante un ataque armado registrado en el fraccionamiento Los Encinos, en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes, cuando un hombre que era perseguido por sujetos armados ingresó al fraccionamiento, en busca de resguardo. Sin embargo, los agresores lograron alcanzarlo y le dispararon.

De acuerdo con los primeros reportes, al intentar cerrar el acceso del fraccionamiento, un vigilante de seguridad fue atacado a tiros, quienes le causaron la muerte. En el mismo ataque, otro hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego.

Te puede interesar: Realizan operativo en tienda de productos asiáticos en Los Héroes

Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio. Por su parte, vecinos del fraccionamiento dieron aviso a los servicios de emergencia, lo que movilizó a paramédicos y elementos policiales.

Al llegar, los técnicos en urgencias médicas confirmaron el fallecimiento del guardia de seguridad y brindaron atención al herido, quien fue trasladado a un hospital.

La zona fue acordonada por las autoridades y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Editor: César A. García

Te recomendamos: