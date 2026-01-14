Realizan operativo en tienda de productos asiáticos en Los Héroes

Personal de la unidad de Comercio Exterior, perteneciente a la Secretaría de Planeación y Finanzas, llevó a cabo el primer operativo contra tiendas con productos asiáticos este 13 de enero de 2026, asegurando miles de artículos de procedencia extranjera.

El operativo se realizó en la plaza comercial ubicada sobre la 14 Sur, a la altura de Los Héroes de Puebla, Primera Sección.

Al ingresar, las autoridades solicitaron la documentación de funcionamiento del establecimiento con razón social “Viva Market”, mientras se verificaba la situación laboral de los cerca de 30 empleados, quienes fueron desalojados del inmueble.

Te puede interesar: Asaltan establecimiento de tragamonedas en Izúcar de Matamoros

Para resguardar la intervención, más de cinco unidades de la Policía Auxiliar y alrededor de 45 elementos de la corporación se desplegaron en el lugar.

Durante el operativo, aproximadamente cuatro vehículos de carga fueron abastecidos con mercancía de dudosa procedencia.

Aunque los representantes de la tienda aseguraron que contaban con la documentación en regla, se les informó que deberán presentar facturas y el rastreo de importación correspondiente ante las instancias competentes para poder recuperar sus artículos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: