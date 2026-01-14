Asaltan establecimiento de tragamonedas en Izúcar de Matamoros

Un establecimiento que opera con múltiples máquinas tragamonedas fue asaltado con violencia durante la noche del 12 de enero; el responsable huyó con dinero en efectivo y otros objetos de valor.

El atraco ocurrió poco antes del cierre del negocio en el municipio de Izúcar de Matamoros. Según los reportes, un primer hombre ingresó únicamente a observar si había más personas o empleados, para luego retirarse de inmediato.

Minutos después, un segundo sujeto, con el rostro cubierto, vestido de negro y portando una mochila, ingresó al lugar para agredir a la empleada y obligarla a indicar dónde se guardaba el dinero recaudado.

Tras apoderarse del efectivo, el agresor abandonó rápidamente el establecimiento mientras la víctima daba aviso a sus superiores y a las autoridades.

A pesar de la pronta llegada de elementos de la Policía Municipal, los responsables no fueron localizados. Las autoridades recomendaron a la afectada presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

