Margarita Zavala advierte que Reforma Electoral debilitaría la democracia

La diputada federal del PAN, Margarita Zavala, advirtió que la Reforma Electoral, de la presidenta Claudia Sheinbaum, implicará un retroceso a la democracia en México, con la concentración total del poder y el debilitamiento de la oposición.

En su visita a Puebla este martes, la legisladora reiteró su postura en contra de la iniciativa que enviará Sheinbaum Pardo en próximos días a la Cámara de Diputados.

Margarita Zavala fue arropada por la dirigencia estatal y figuras políticas del PAN en el municipio de San Andrés Cholula, uno de los pocos bastiones que mantiene la oposición.

Como parte de la visita, sostuvo un encuentro con la militancia, donde alertó que Morena intenta “blindarse” ante una posible pérdida de espacios en las elecciones intermedias de 2027.

Zavala señaló que la iniciativa presidencial no busca mejorar el sistema, sino debilitar la autonomía de las instituciones.

Aseguró que el objetivo central es que el gobierno vuelva a organizar los comicios, eliminando la imparcialidad de los organismos electorales estatales y nacionales.

También criticó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral trabaje de manera sesgada, ignorando el diálogo con otras fuerzas políticas.

Según la diputada, el “hartazgo ciudadano” tiene a Morena preocupado por los próximos resultados electorales, lo que los motiva a buscar mecanismos para mantenerse en el poder “a la fuerza”.

“Es volver a esos momentos en donde nunca se dialogaba con la oposición (…) si la reforma electoral viene como retroceso es porque están pensando en que van a perder bastante”, sentenció.

