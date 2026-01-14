Cabildo de Texmelucan aprueba aumento a personal municipal

Durante sesión ordinaria, integrantes del cabildo de San Martín Texmelucan aprobaron por unanimidad el aumento económico del 14.58% a las y los trabajadores de servicios públicos, quienes son los encargados del cuidado y mejora de la imagen urbana.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, destacó que su gobierno cerró el año 2025 con finanzas sanas como resultado del cuidado de los recursos, permitiendo invertir cada peso en beneficio del bienestar de las familias texmeluquenses; por ello, el aumento salarial al personal de servicios públicos no representa riesgo a las finanzas del ejercicio fiscal del año en curso.

Las y los regidores, así como la síndica municipal, votaron a favor de la iniciativa con el fin de fortalecer la justicia laboral; esta medida no afecta las finanzas municipales, puesto que ya está debidamente presupuestada.

El Gobierno Municipal, así como la síndica municipal, las y los regidores que integran el cabildo, promueven acciones para mejorar el ingreso económico de las familias de los trabajadores, tanto de seguridad pública como de servicios públicos.

