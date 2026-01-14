T-MEC es “irrelevante” para EU, asegura Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la relevancia del T-MEC para su país, al asegurar que el acuerdo comercial firmado con México y Canadá, durante su primer mandato, “no ofrece ninguna ventaja real” para Estados Unidos.

Durante un recorrido por las instalaciones de Ford en Detroit, Michigan, calificó el pacto como “irrelevante” y señaló que el principal beneficiado es Canadá. “Ni siquiera pienso en el T-MEC. Queremos fabricar aquí, no necesitamos autos de México o Canadá”.

El mandatario estadounidense destacó que la decisión sobre la renovación del T-MEC, pendiente este año, podría no depender de Estados Unidos. La extensión del pacto hasta 16 años requiere la aceptación de los tres países antes del 1 de julio.

Algunos creen que las palabras de Trump se interpretan como una estrategia negociadora, aunque otros consideran poco probable que EU rompa el acuerdo justo cuando México y Canadá colaboran en la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Durante su segundo mandato, el magnate debilitó el pacto al imponer y luego reducir aranceles a productos mexicanos y canadienses, argumentando la entrada de fentanilo desde ambos países, y posteriormente eximió a los productos cubiertos por el T-MEC.

Por su parte, el sector automotriz estadounidense, que depende del acuerdo para mantener cadenas de suministro integradas en Norteamérica, ha presionado a la Casa Blanca para negociar un nuevo acuerdo con sus vecinos, México y Canadá.

