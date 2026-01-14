Texmelucan lamenta muerte de expolicía tras ataque armado

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan informa que se activaron los protocolos de respuesta inmediata, tras los hechos ocurridos la tarde del 13 de enero del presente año, en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, donde se reportó un ataque directo que dejó como saldo una persona fallecida y un lesionado por arma de fuego.

Tras el reporte en el número de servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar donde se encontraba ya sin vida un expolicía municipal, quien se desempeñaba como vigilante en la unidad habitacional Los Encinos y quien intentaba impedir el ingreso de los atacantes.

Cabe señalar que los agresores iban persiguiendo a un masculino que ingresó a dicha unidad habitacional para esquivar la agresión; sin embargo, fue alcanzado por sus atacantes y resultó lesionado con arma de fuego.

A través de la Secretaría de Gobernación y del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, se trasladó al lesionado al Hospital Integral para su atención médica.

El Gobierno Municipal reitera su total disposición para colaborar estrechamente con la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades competentes, proporcionando toda la información disponible a fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

