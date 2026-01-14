Lanzan cuarto tráiler de “Avengers: Doomsday” con actores mexicanos

Marvel Studios reveló el cuarto tráiler oficial de “Avengers: Doomsday”, en el que se confirma el regreso de los actores mexicanos Tenoch Huerta y Mabel Cadena al Universo Cinematográfico de Marvel, retomando sus papeles de Namor y Namora.

Este nuevo avance corresponde al cuarto adelanto de la quinta película de Los Vengadores, luego de los teasers centrados en el Capitán América, Thor y los X-Men de FOX. El material se enfoca en Wakanda, Talokan y la aparición de los Cuatro Fantásticos.

En el tráiler aparecen Black Panther, interpretada por Letitia Wright, además de Namor y Namora. La secuencia da paso al primer encuentro entre M’Baku y Ben Grimm, la Mole, interpretados por Winston Duke y Ebon Moss-Bachrach, respectivamente.

Finalmente, el avance concluye con la frase: “Los wakandianos y los 4 Fantásticos regresarán en ‘Avengers: Doomsday’”, reforzando la presencia de este grupo dentro del nuevo conflicto que plantea la trama y aumentando las expectativas de la cinta.

Aunque el tráiler ya se había filtrado en redes sociales tras exhibirse en las funciones de “Avatar: Fuego y Cenizas” durante la semana pasada, este material representa la confirmación oficial del regreso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena a Marvel.

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de personajes como Capitán América, Thor, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, los wakandianos y el Dr. Doom, interpretado por Robert Downey Jr., aunque se espera la aparición de más figuras.

