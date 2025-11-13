Cierre de Gobierno en Estados Unidos llega a su fin tras 43 días

El presidente Donald Trump firmó este miércoles la ley de financiamiento gubernamental, marcando oficialmente el fin del cierre más largo en la historia de Estados Unidos, el cual se prolongó durante 43 días.

La firma presidencial se produjo después de que la Cámara de Representantes ratificara el proyecto con una votación de 222-209, donde se establece una nueva fecha límite de financiamiento para el 30 de enero.

El acuerdo, que financiará al Gobierno hasta enero próximo, incluye tres proyectos de ley separados para programas agrícolas, construcción militar, veteranos y agencias legislativas durante la mayor parte de 2026.

No obstante, el bloque duro demócrata criticó la exclusión de los subsidios federales de Obamacare, mientras que la representante Alexandria Ocasio-Cortez calificó de “cruel” las acciones de Trump durante el cierre.

Medios estadounidenses revelaron que los republicanos incluyeron una cláusula que permitirá a oficialistas demandar al Gobierno por al menos medio millón de dólares por haber sido investigados tras el ataque al Capitolio de 2021.

Distintas agencias federales ya solicitaron a sus trabajadores reanudar labores este jueves, tras más de seis semanas de paralización que afectó servicios esenciales y a millones de estadounidenses.

