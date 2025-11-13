Entregan apoyos alimentarios en zonas rurales de Zacatlán

Más de mil 200 personas y familias de zonas rurales fueron beneficiadas con la entrega de programas de Atención Alimentaria a Grupos Vulnerables y en los Primeros 1000 Días, gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal de Zacatlán, el DIF Municipal y el Sistema Estatal DIF a través de la Delegación 02 Huauchinango del SEDIF.

Durante la jornada se entregaron apoyos a:

55 personas que padecen cáncer

283 adultos mayores

18 niñas y niños de 2 a 5 años

35 personas en condición de desnutrición

393 beneficiarios del programa Primeros 1000 Días

921 personas con discapacidad

La actividad contó con la participación de la delegada del SEDIF, Angélica Ávila, y de la directora del DIF Zacatlán, Luisa Castro, quienes, junto a la presidenta municipal, reafirmaron el compromiso del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y de la presidenta honoraria del SEDIF, Ceci Arellano, de fortalecer la nutrición, salud y bienestar de las familias poblanas que más lo necesitan.

