Entregan apoyos alimentarios en zonas rurales de Zacatlán

Foto: Zacatlán.

Más de mil 200 personas y familias de zonas rurales fueron beneficiadas con la entrega de programas de Atención Alimentaria a Grupos Vulnerables y en los Primeros 1000 Días, gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal de Zacatlán, el DIF Municipal y el Sistema Estatal DIF a través de la Delegación 02 Huauchinango del SEDIF.

Durante la jornada se entregaron apoyos a:

  • 55 personas que padecen cáncer
  • 283 adultos mayores
  • 18 niñas y niños de 2 a 5 años
  • 35 personas en condición de desnutrición
  • 393 beneficiarios del programa Primeros 1000 Días
  • 921 personas con discapacidad

La actividad contó con la participación de la delegada del SEDIF, Angélica Ávila, y de la directora del DIF Zacatlán, Luisa Castro, quienes, junto a la presidenta municipal, reafirmaron el compromiso del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y de la presidenta honoraria del SEDIF, Ceci Arellano, de fortalecer la nutrición, salud y bienestar de las familias poblanas que más lo necesitan.

