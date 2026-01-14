Solicitan reparar inmediatamente el césped del Estadio Cuauhtémoc

En cumplimiento al convenio firmado entre el Gobierno de Puebla y el Club Puebla F.C. para la rehabilitación del césped del Estadio Cuauhtémoc, se solicitó a la empresa proveedora la reparación inmediata de las afectaciones registradas en el terreno de juego durante el partido disputado este día entre la onceava poblana y el conjunto de Mazatlán F.C.

La directiva del equipo local informó que el césped instalado cuenta con una base de arena sílica, sistema que requiere un periodo de enraizamiento estimado de ocho a diez semanas para alcanzar su consolidación óptima. Este proceso puede fortalecerse mediante programas de fertilización controlada y una adecuada exposición a la luz solar, factores clave para mejorar la resistencia y estabilidad del pasto.

Cabe destacar que la colocación del césped fue supervisada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), con el objetivo de verificar que cumpliera con los estándares técnicos y de calidad exigidos para albergar entrenamientos de selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de mantener el campo del Estadio Cuauhtémoc en condiciones óptimas de juego, garantizando un terreno seguro y de alto nivel para el desarrollo de encuentros profesionales y eventos deportivos de carácter nacional e internacional, que fortalezcan el posicionamiento de Puebla como referente en materia deportiva.

Te recomendamos: