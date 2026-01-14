Denuncian amenazas contra la vida del presidente de Costa Rica

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, Jorge Torres, presentó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía General por supuestas amenazas contra la vida del presidente Rodrigo Chaves Robles.

Torres explicó a medios locales que la acción se basa en “una información confidencial, donde alertan sobre el pago de un sicario para atentar contra la vida del presidente”.

“Es por una información que recibimos de fuente confidencial de una amenaza sobre la vida del presidente de la República. Yo como funcionario público y como director de Inteligencia tengo el deber de venir a denunciar a la Fiscalía General”, declaró Jorge Torres al medio Noticias Repretel.

El director de la DIS añadió que no ahondaría en más detalles para no perjudicar la investigación.

Según las declaraciones de Torres, la información provino de una llamada de una mujer que informó sobre un supuesto plan para asesinar al mandatario, asegurando que ya se habría realizado un pago.

Las autoridades ya han coordinado el reforzamiento de la seguridad en la Casa Presidencial y para las actividades inmediatas del presidente. Este martes, Chaves recibe al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien tiene previsto colocar la primera piedra de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad este miércoles.

La denuncia se presenta en un contexto de campaña electoral, rumbo a los comicios presidenciales y legislativos del próximo 1 de febrero, en los que se elegirá al sucesor de Chaves, cuyo mandato constitucional concluye el próximo 8 de mayo.

Costa Rica enfrenta una grave crisis de inseguridad, con cifras récord de homicidios en los últimos años.

