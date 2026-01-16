Patricio O’Ward seguirá como piloto de reserva de McLaren en la F1

La escudería McLaren confirmó por medio de una publicación que el piloto mexicano, Patricio O’Ward, será parte del equipo de reserva que competirá en la Fórmula 1 este 2026.

La escudería campeona también anunció al campeón italiano de la Fórmula 2, Leandro Fornaroli, en la misma función.

El piloto italiano, quien viene de ser campeón en la F3 y actualmente de la F2, será el conductor principal suplente, por lo que se espera que tome las pruebas de simuladores y en pista necesarios para tomar un lugar en la parrilla de salida en caso de que sea necesario.

“Estoy encantado de asumir un papel más amplio en el equipo. Es un paso emocionante en mi trayectoria“, afirmó Fornaroli en su presentación.

Por su parte, “Pato” será el segundo en el orden; sin embargo, lo hará de manera simultánea con la NTT INDYCAR SERIES con Arrow McLaren, en donde es una de las figuras más destacadas.

Además, la escudería británica también presentó su Programa de Desarrollo de Pilotos, que estará conformado por Christian Costoya, Matteo De Palo, Ella Häkkinen, Ella Lloyd, Ella Stevens, Dries Van Langendonck y Richard Verschoor.

Con esto, McLaren buscará seguir dominando a futuro con sus talentos, pero sin olvidar su presente, en el que tratará de conseguir el bicampeonato de Constructores con Oscar Piastri y el campeón del mundo, Lando Norris.



