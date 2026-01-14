Danny Ortiz regresa a los Pericos de Puebla

En la mañana de este miércoles, las cuentas oficiales de los Pericos de Puebla anunciaron que el boricua Danny Ortiz regresa al Estadio Hermanos Serdán para la temporada 2026. Luego de estar una temporada fuera, el jardinero vuelve a vestir la casaca verde con su mítico “77”.

Todo se remonta a finales de 2024 cuando la directiva hizo oficial su salida de la novena poblana por medio de un intercambio. En ese acuerdo se fueron Danny Ortiz y Raudy Read a Toros de Tijuana, y llegaron Wendolyn Bautista, Fernando Lozano, Jesús Vargas y Fred Villarreal como refuerzos del bullpen de la angelópolis.

Sin embargo, durante esa campaña ninguno de los inmersos en ese trato tuvo éxito, los Pericos fueron de los equipos más débiles en pitcheo y Ortiz terminó yéndose a los Bravos de León.

No obstante, para esta nueva temporada el recién llegado manager de la novena de Puebla, Darryl Brinkley, optó por regresar al bateo de poder y no al de contacto, por lo que se buscó a un jonronero que pudiera dar solidez al jardín y aportar fuerza para sumar a la pizarra.

De esta manera, los Bravos del bajío finalmente cedieron los derechos de Danny Ortiz a los emplumados para la temporada completa del 2026, incluidos Playoffs.

El “Destructor de Cayey” se ganó el mote de histórico con los Pericos al convertirse en el segundo máximo jonronero del equipo (137), sólo detrás de Ronnie Camacho (217). Además, impuso un nuevo récord de cuadrangulares en una temporada en 2024 con 42, superando los 39 del mismo Camacho.

Con su .290 de promedio de bateo en sus 5 años en el Serdán y las 402 carreras impulsadas desde el plato, más los home runs que conectó, lo convierten en uno de los peloteros más peligrosos y consistentes en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

En cuanto al palmarés, con la franela verde fue pieza fundamental para conseguir la sexta estrella de la LMB en 2023. También logró ganar el Home Run Derby en 2019, y dos convocatorias al Juego de estrellas en 2019 y 2022.

Junto a él, también vuelven César Vargas; el patrullero venezolano Herlis Rodríguez, y el dominicano Antonio Santos para ser el abridor estelar.

