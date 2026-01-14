SSC Puebla reduce 18% la incidencia delictiva en 16 colonias prioritarias

En la ciudad de Puebla se han identificado 16 colonias como zonas de alta incidencia delictiva; no obstante, en estos puntos se ha logrado una reducción del 18 por ciento en los niveles de inseguridad, informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda.

De acuerdo con el funcionario, el diagnóstico se elaboró a partir de estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como del análisis de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas. Con esta información se generó un mapa de calor que permitió ubicar 16 polígonos con mayor concentración de delitos, entre ellos venta de drogas, robo a transeúnte y violencia familiar.

Entre las colonias identificadas como focos rojos se encuentran San Francisco Totimehuacan, Guadalupe Hidalgo, El Jardín, Anzures y San Pablo Xochimehuacan, entre otras.

Ante este escenario, Pallares Miranda indicó que se han implementado acciones de proximidad social, como reuniones con líderes vecinales para identificar las principales necesidades en materia de seguridad, además del reforzamiento de los rondines de vigilancia en estas zonas.

El titular de la SSC reportó que, como resultado de estas estrategias, se registró una disminución del 18 por ciento en la incidencia delictiva en los 16 puntos identificados durante los últimos días, por lo que confió en que estas medidas continúen contribuyendo a la reducción de hechos delictivos en la capital poblana.

