Tres aspirantes competirán por titularidad de la ASE

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla definió a la terna de aspirantes que competirán por la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Tras un proceso de evaluación y entrevistas, los tres perfiles seleccionados por obtener los puntajes más altos son: Germán Reyna y Herrero Bibiana González Pérez Román Sánchez Zamora

Aunque el asesor técnico del gabinete estatal, Juan Carlos Moreno Valle Abdala se perfilaba como uno de los favoritos para el cargo, no fue seleccionado entre los finalistas.

El presidente de La Junta de Gobierno, Pável Gaspar Ramírez, detalló que la selección no fue aleatoria, sino basada en los criterios técnicos y éticos de cada perfil.

Precisó que, en primera instancia, los coordinadores de bancada calificaron la formación académica, experiencia profesional y reputación.

Además, aseguró que se priorizó la “capacidad moral” para garantizar una fiscalización honesta durante los próximos siete años.

Este jueves 15 de enero, las y los diputados del Pleno votarán por el próximo titular de la ASE, quien deberá reunir los votos de la Mayoría Calificada, a través de una elección secreta.

El coordinador de la bancada de Morena descartó que exista “línea” para respaldar a algún aspirante, asegurando que cada bancada votará por la opción que considere con mayor capacidad técnica.

“La persona designada va a ser el perfil con mayor capacidad porque se cuidó mucho la formación ética y honesta”, sentenció Gaspar Ramírez.

