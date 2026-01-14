Incendio en corralón de Tehuacán deja más de 20 vehículos calcinados

Un fuerte incendio registrado al interior de un corralón ubicado en la zona de la Ex Vía Esperanza, en el municipio de Tehuacán, provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y dejó varios vehículos completamente calcinados.

De acuerdo con información de Protección Civil y Bomberos, el saldo preliminar es de más de 20 automóviles consumidos por el fuego. Hasta el momento se desconocen las causas oficiales del siniestro; no obstante, las autoridades señalaron que una de las líneas de investigación apunta a un posible efecto lupa en una de las unidades.

Tras observar las llamas y una densa columna de humo, vecinos de la zona alertaron a las autoridades, por lo que al sitio acudió de manera inmediata personal de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán, quienes trabajaron para sofocar el incendio y evitar que se propagara hacia viviendas cercanas o pusiera en riesgo a personas que se encontraban en el área.

Las labores de combate se extendieron durante varias horas y contaron con el apoyo de personal de Soporte de Vida. Los bomberos utilizaron tres líneas de ataque, logrando finalmente extinguir el fuego en su totalidad, además de realizar trabajos de enfriamiento para descartar cualquier riesgo de reignición.

