Obra Comunitaria crecerá cada año, asegura Alejandro Armenta

Al afirmar que el programa de Obra Comunitaria es exitoso, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que el presupuesto que se le asigna anualmente irá creciendo; al tiempo arremetió contra el PAN por cuestionar la falta de obras en la entidad.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que en 2025 se destinaron mil 48 millones de pesos al programa con el que se realizaron cerca de 5 mil obras en el estado, en diferentes ámbitos.

Sostuvo que la participación ciudadana y la administración directa de los recursos a través de comités comunitarios —integrados en su totalidad por mujeres tesoreras— ha demostrado eficacia y transparencia.

Por ello, mencionó que el presupuesto para Obra Comunitaria crecerá cada año los recursos que administra la población organizada; indicó que este 2026 la bolsa será de 1.5 millones de pesos y el próximo año serán 2 millones.

Subrayó que la esencia del programa representa los principios de la Cuarta Transformación: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Te puede interesar: Avanza proyecto de curtiduría para producir zapatos escolares en Puebla

En ese sentido, Alejandro Armenta reprochó al PAN los señalamientos sobre la falta de obras en la entidad y particularmente en Puebla capital; incluso calificó dicha postura como “hipócrita”, al señalar que fueron administraciones panistas las que dejaron destrozada la ciudad.

“Estoy acostumbrado a debatir con el PAN porque son hipócritas: se dan golpes de pecho y por atrás clavan el puñal. Dicen una cosa y hacen otra. Ahí están las calles tiradas. ¿Cómo se atreven a hablar de Puebla capital cuando la destruyeron y no invirtieron?”, aseveró.

Además, mencionó que se olvidaron del desarrollo de comunidades indígenas como las asentadas en la Laguna de Valsequillo, pues durante “70 años” evitaron la construcción del puente de La Panga, obra que su administración ya está por concluir.

Destacó que su gobierno se rige por los principios de la Cuarta Transformación, por lo que no acepta el sectarismo y el racismo, además de que repudia la corrupción y el abuso del poder.

#Puebla 🎙️ La esencia de la Obra Comunitaria es el pueblo, señaló el gobernador Alejandro Armenta Mier quien dijo que este año se destinarán 1500 mdp a dicho programa que "no sustituye el esfuerzo municipal".



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/vddmSQQHJh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 14, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: