Avanza proyecto de curtiduría para producir zapatos escolares en Puebla

En Puebla avanza el proyecto integral para instalar una curtiduría que permitirá tratar pieles de animales y transformarlas en cuero destinado a la elaboración de más de 700 mil pares de zapatos escolares que se entregan de forma gratuita a estudiantes.

Así lo dio a conocer el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien aseguró que las Secretarías de Economía junto con la de Agricultura y Desarrollo Rural trabajan de manera conjunta en esta estrategia, para la cual ya se cuenta con el proyecto ejecutivo.

Incluso dijo que ya se tiene la proyección para copiar el primer bloque de mil pieles y transformarlas en productos terminados, por lo que se mantiene diálogo con los productores.

El funcionario señaló que el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó acelerar el proyecto, pues el objetivo es que este 2026 el calzado escolar que se entrega de forma gratuita a estudiantes de primaria sea elaborado y adquirido directamente a productores locales.

Para ello, se analiza que fabricantes de calzado de municipios como Tehuacán, Ajalpa, Tepeyahualco y otros se incorporen a este proyecto.

García Parra destacó que esta cadena de producción generará beneficios a los ganaderos al garantizar un mercado justo y seguro para sus pieles, que serán materia prima suficiente para la elaboración de calzado en la entidad.

Además, dijo que las y los estudiantes poblanos recibirán zapatos de calidad, hechos de piel, y no de materiales plásticos como ocurría en administraciones pasadas.

“Este gran proyecto permitirá impactos importantes en el estado, desde el fortalecimiento del campo hasta una industria del calzado más sólida, todo en beneficio de las familias poblanas”, afirmó.

Editor: César A. García

