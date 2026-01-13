Puebla lidera inversión extranjera directa con 413 mdd

Puebla se colocó como el estado número uno en captación de inversión extranjera directa (IED) al registrar 413 millones de dólares, lo que representa 21.67% del total nacional, informó Gabriel Padilla Maya, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

En conferencia de prensa, destacó que el resultado confirma que Puebla sigue siendo un polo estratégico para la llegada de capital internacional, particularmente en el sector automotriz.

Señaló que los proyectos de Audi y Volkswagen, así como el diseño y producción de Olinia en la entidad, han permitido que la inversión total en el estado supere los 990 millones de dólares.

“Hoy la inversión orientada a procesos de automatización y alta tecnología es una oportunidad para que Puebla siga liderando en la captación de capital extranjero”, señaló.

Asimismo, destacó que Puebla aporta el 10% de los egresados técnicos que requiere el sector automotriz, lo cual consideró esencial para garantizar la disponibilidad de personal especializado, esto al referir que la vinculación academia–industria son determinantes para atraer más inversiones:

Por ello, mencionó que se debe seguir apostando por los centros de formación y la especialización técnica, para “apuntalar y acelerar” la llegada de más proyectos.

De forma autocrítica reconoció que los esfuerzos nacionales en materia de electromovilidad “no son suficientes”, pues consideró que las autoridades deben fortalecer a las empresas locales.

En ese sentido, mencionó que el reto es sumar a más pequeñas y medianas empresas a las cadenas de suministro automotriz, tanto para abastecer a las armadoras de Puebla como a las de otros estados.

Puebla está en expansión industrial: Armenta

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier mencionó que la primera función de su administración es garantizar la seguridad y la riqueza comunitaria, pues de esa manera se privilegia el bienestar de las familias poblanas.

Destacó que la entidad se encuentra en una expansión enorme en material industrial, lo cual consideró que es la mejor forma de combatir la pobreza.

En ese sentido, resaltó que en el primer año de su gobierno se instaló el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, cuyo 80% de espacio ya está ocupado por empresas que han firmado cartas compromiso de inversión.

Además, enfatizó que este año invertirá recursos para la puesta en marcha de dos Centros de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz (CERHAN), similares al que existe en San José Chiapa.

Indicó que uno de ellos se ubicará en Cuautlancingo, en el parque industrial de Volkswagen, el cual se especializará en nuevas tecnologías e inteligencia artificial; y estará listo en el primer semestre del año.

Mientras que el tercer Cerhan se instalará en Tehuacán hacia finales del año, con el objetivo de fortalecer capacidades tecnológicas para la industria local, nacional y extranjera.

