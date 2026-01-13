Bloquean carretera a Tlachichuca por falta de mantenimiento

La mañana de este martes, un grupo de conductores y transportistas bloqueó la carretera que comunica la comunidad de Rafael Ávila Camacho con la cabecera municipal de Tlachichuca, en protesta por el mal estado de la vialidad, que presenta numerosos baches y ha provocado daños a las unidades.

Alrededor de las 10:00 horas, al menos 40 choferes, entre ellos operadores de camiones tipo “tepezilero”, cerraron la circulación y denunciaron la falta de mantenimiento por parte del actual Concejo Municipal. Indicaron que los baches de gran tamaño han ocasionado accidentes y averías en los vehículos que transitan por la zona. También señalaron que intentaron dialogar con el presidente del Concejo, sin obtener respuesta.

La falta de atención por parte de las autoridades municipales generó el enojo de los transportistas, quienes mantuvieron bloqueada la vialidad durante aproximadamente una hora.

Minutos después, al sitio acudió Emmanuel Alexis Morales, concejal de Gobernación, acompañado de personal de Vialidad del Estado, con quienes se establecieron diversos acuerdos. Entre ellos, se definió que el Concejo Municipal iniciará trabajos de bacheo en el tramo carretero correspondiente a Tlachichuca.

Asimismo, Vialidad del Estado se comprometió a vigilar que los camiones de carga no excedan el peso permitido, con el fin de prevenir daños y accidentes. Además, el Concejo Municipal fungirá como intermediario para buscar un acuerdo sobre las tarifas entre los propietarios de las minas y los transportistas, al tratarse de un asunto entre particulares.

Tras estos compromisos, la circulación fue reabierta después de las 11:30 horas y se informó que los trabajos de bacheo comenzarán el próximo jueves.

