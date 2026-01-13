Transportistas del Edomex provocan caos vial en la México-Puebla

Desde las 09:00 horas de este martes, concesionarios del transporte público del Estado de México bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Puebla para denunciar robos, extorsiones y presuntos actos de corrupción, lo que generó largas filas de vehículos y un intenso congestionamiento vial.

Alrededor de 20 integrantes de Rutas Hermanas y organizaciones afines colocaron microbuses y mantas a la altura del kilómetro 23, lo que provocó el cierre inicial en dirección a la Ciudad de México y, minutos después, la interrupción del tránsito en el carril opuesto.

Los manifestantes señalaron que enfrentan cobros excesivos en corralones, robo de autopartes y extorsiones, prácticas que —acusaron— se cometen con la presunta complicidad de autoridades ministeriales y de policías estatales y municipales.

Además del bloqueo en la autopista México-Puebla, se registraron movilizaciones en las carreteras Chalco-Cuautla y México-Texcoco, así como en distintos puntos de Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca y Chalco.

El cierre provocó afectaciones viales durante al menos tres horas. Alrededor de las 12:00 horas, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que los manifestantes se retiraron del sitio, lo que permitió el restablecimiento de la circulación en la autopista.

