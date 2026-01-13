Frío provoca ausentismo escolar en la Sierra Negra de Puebla

Las temperaturas que oscilan entre los 5 y 7 grados Celsius durante las primeras horas del día en municipios de la Sierra Negra de Puebla han provocado que, tras el regreso a clases después de las vacaciones, alumnos de distintos niveles educativos no estén acudiendo a las aulas, ya que deben caminar largos trayectos y enfrentarse al frío, la lluvia y caminos en malas condiciones.

Comunidades de municipios como Eloxochitlán, Ajalpan, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Zoquitlán y Coyomeapan, en su mayoría de población indígena, han optado por no enviar a sus hijos a la escuela desde el pasado lunes. Padres de familia señalaron que los trayectos hacia los planteles son complicados, se realizan a pie y con bajas temperaturas que desde hace días rondan los 6 grados Celsius al amanecer.

Directores de escuelas, principalmente de nivel primaria y secundaria, informaron que a las 07:00 horas los salones registran temperaturas cercanas a los 5 grados, lo que vuelve difícil la permanencia de los alumnos. Indicaron que muchos niños no cuentan con chamarra e incluso algunos acuden sin calzado adecuado debido a la situación económica de la región, lo que ha generado un ausentismo de hasta el 60 por ciento.

Tras la reanudación del ciclo escolar, en algunos planteles apenas ha asistido alrededor del 40 por ciento del alumnado. Hay salones donde solo tres o cuatro niños están recibiendo clases, ya que muchos menores deben caminar entre una hora y hora y media desde sus comunidades hasta las escuelas ubicadas en las cabeceras municipales, enfrentándose a lodo, lluvias y, en días recientes, incluso a la caída de aguanieve.

Padres de familia y docentes señalaron que la Sierra Negra ha sido relegada, al no tomarse en cuenta las condiciones climáticas y sociales de la región. Recordaron que durante la temporada de lluvias de 2025 se suspendieron clases en la Sierra Norte y Nororiental, pero no en la Sierra Negra, pese a que en esta zona también se presentan precipitaciones constantes y afectaciones a los caminos.

Se espera que con el paso de los días las temperaturas comiencen a subir, lo que permitiría que más alumnos puedan regresar a las aulas y reanudar con normalidad sus actividades escolares.

