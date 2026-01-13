Ante “montadeudas” en Puebla, proponen hasta 10 años de cárcel

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa Cortés, alertó sobre el incremento de “montadeudas” al sur de la capital poblana, donde grupos criminales extorsionan a pequeños comerciantes con préstamos engañosos.

En conferencia de prensa este martes, el legislador afirmó que cientos de poblanos han sido víctimas de dicho esquema de extorsión y fraude, principalmente en colonias como Minerales, Santa Lucía y Balcones del Sur.

Explicó que los “montadeudas” son personas extranjeras y mexicanas que ofrecen préstamos a dueños de comercios, pero con intereses exagerados que vuelven impagables las deudas con el paso del tiempo.

Para cobrar el dinero, los grupos criminales recurren a prácticas de extorsión, intimidación y otros actos de violencia todos los días, lo que, en algunas ocasiones, termina dejando sin patrimonio a las víctimas.

Precisó que los agresores operan con mayor facilidad al sur del municipio de Puebla, debido a la falta de acceso a créditos formales para familias con mayor vulnerabilidad.

“Es de persona a persona, están llegando en motocicletas y hacen sus cobros todos los días (…) ya estaré en próximos días hablado con el secretario de Seguridad Pública para este tema”, comentó.

Bajo ese escenario, Figueroa Cortés propuso una reforma al Código Penal del Estado para sancionar con 7 a 10 años de cárcel a los “montadeudas”.

El tipo penal, denominado como “usura excesiva”, busca sancionar dichas prácticas y acelerar la actuación de las autoridades en la entidad.

