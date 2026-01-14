SSP Puebla investiga desaparición de docente de la IBERO

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla ya estableció comunicación directa con la familia del docente de la Universidad Iberoamericana, Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien fue reportado como desaparecido hace una semana tras su supuesta detención en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Así lo dio a conocer el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien precisó que la investigación para dar con el paradero del académico está en curso, por lo que establecieron coordinación con autoridades federales y de otras entidades.

Mencionó que ya se tiene mayor información del último punto donde fue visto y quién fue la última autoridad con la que tuvo contacto, además de que se contactó a familiares del docente para hacer las labores de búsqueda.

“Estamos todavía en el desarrollo de la investigación; en cuanto tengamos mayor información que nos permita puntualizar más sobre esta persona, se los haremos de su conocimiento”, refirió.

De acuerdo con la IBERO, Leonardo Ariel Escobar Barrios desapareció el 2 de enero en Apodaca, Nuevo León; luego de que el 31 de diciembre de 2025 fue detenido por autoridades locales o federales en el Aeropuerto de Monterrey.

El Sistema Universitario Jesuita señaló que hay inconsistencias sobre la presunta detención en la que se cree que estarían involucradas autoridades del Instituto Nacional de Migración, Policía Municipal de Apodaca y Guardia Nacional.

Sin embargo, no se ha presentado registro oficial de su situación jurídica o paradero en centros de detención, por lo que exigió la pronta localización de Escobar Barrios.

