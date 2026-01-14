Armenta analiza que el Estado compre las acciones de Agua de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier no descartó la posibilidad de que el Estado adquiera las acciones de Agua de Puebla, aunque es una decisión que está en análisis; dijo que daría una “gran sorpresa” a Puebla para garantizar el abastecimiento del agua.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que la compra de acciones de la empresa es un tema complejo y que se analizan los contratos para no incurrir en alguna falta.

Enfatizó que la concesión del agua se hizo bajo esquemas leoninos, en los que se beneficia absolutamente a los particulares, por lo que si el Estado quisiera renegociar el contrato, podría ser sancionado.

Sin embargo, dijo que la prioridad de su administración es garantizar la disponibilidad de agua en la capital y su zona conurbada, al resaltar que se trata de un derecho humano y no de una mercancía.

Recordó que fueron los gobiernos del PAN los que “traicionaron” al pueblo, pues fueron quienes privatizaron el servicio del agua, así como el transporte, los sistemas de recolección de basura y el alumbrado público, ya que veían negocio en todo.

“Esto se llama traición, porque cuando una autoridad, en lugar de cuidar el bien público, cuida el privado o ajeno al público, traiciona al Estado y genera un daño patrimonial”, expresó.

Lo anterior, tras darse a conocer que la empresa filipina Manila Walter valuó el costo de las acciones de Agua de Puebla en 3 mil 624 millones, las cuales buscaría adquirir.

Negocian pagos por litigios de “obras fantasma”

En ese contexto, Alejandro Armenta llamó a los constructores de “obras fantasmas” a llegar a acuerdos sobre los litigios que enfrenta el Estado para que no incurran en un daño a las finanzas estatales.

Recordó que 3 de los 10 litigios por obras inexistentes ya cuentan con sentencias por mil 100 millones de pesos que el Gobierno de Puebla tendría que pagar; sin embargo, confió en que habrá una respuesta positiva por parte de los empresarios.

Editor: César A. García

