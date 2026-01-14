Define Jugocopo terna de aspirantes a titular de la ASE

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, encabezada por el diputado Pavel Gaspar Ramírez, aprobó la terna de aspirantes a titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que está integrada por Germán Reyna y Herrero, Román Sánchez Zamora y Bibiana González Pérez.

En rueda de prensa, el diputado presidente, Pavel Gaspar Ramírez, detalló que el proceso se dio en cumplimiento de la Constitución local y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, así como de la convocatoria emitida y los acuerdos de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre el proceso.

Pavel Gaspar Ramírez enfatizó que se respetaron, de principio a fin, los derechos de las y los participantes. Asimismo, indicó que para la integración de la terna se tomó en cuenta la calificación en la rúbrica de las y los aspirantes entrevistados, además del perfil académico, experiencia profesional, plan de trabajo, respuesta a las preguntas y justificación de cada una de las personas entrevistadas.

Finalmente, mencionó que el acuerdo se someterá a consideración del Pleno en la sesión de este 15 de enero y quien resulte designado estará al frente de la ASE por un periodo de siete años.

