FIFA superó las 500 millones de solicitudes de boletos para Mundial 2026

La FIFA informó que ha recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas durante la fase de venta para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo rector del fútbol detalló que el período de solicitud, que se extendió del 11 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026, registró un promedio de 15 millones de solicitudes diarias, estableciendo lo que calificó como un récord de demanda en la historia del deporte mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró: “Quinientos mil millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes superan la demanda; es una declaración global”. Además de los países anfitriones, la mayor cantidad de solicitudes provino de aficionados residentes en Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

Los partidos más buscados

El partido más solicitado fue Colombia frente a Portugal, el 27 de junio en Miami Gardens, Florida. Le siguieron en demanda México contra Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara; la final el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey; el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio en la Ciudad de México; y un encuentro de dieciseisavos de final el 2 de julio en Toronto.

La FIFA indicó que notificará a los solicitantes sobre el resultado de sus pedidos a más tardar el 5 de febrero. Las entradas se asignarán mediante un proceso de selección aleatoria en los partidos donde la demanda supere la disponibilidad.

La organización también recordó que, además de las entradas generales, ofrece boletos a un precio de 60 dólares por partido para cada una de las 48 federaciones nacionales participantes, quienes decidirán su distribución entre sus aficionados.

El organismo reiteró que FIFA.com/tickets es la única plataforma oficial para la adquisición de entradas y opera un Mercado Oficial de Reventa para proteger a los aficionados. Asimismo, advirtió que la posesión de una entrada no garantiza el ingreso a los países anfitriones, por lo que recomendó a los aficionados consultar con antelación los requisitos de visado de Canadá, México y Estados Unidos.

