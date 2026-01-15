EU incauta buque por violar bloqueo al petróleo de Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al buque cisterna Verónica en aguas del Caribe, acusándolo de violar el bloqueo impuesto al petróleo venezolano. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la operación en un mensaje en la red social X, acompañado de un video que muestra el abordaje.

“A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Verónica en el Caribe”, escribió Noem. En su declaración, señaló: “Como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, el Verónica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe”.

Noem afirmó que la operación fue “impecable, de conformidad con el derecho internacional” y sostuvo que “como ya se ha demostrado con varios abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto”. Según las publicaciones del Comando Sur de Estados Unidos, en la operación participaron marines lanzados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford.

Early this morning, a Coast Guard tactical team conducted a pre-dawn boarding and seizure of Motor Tanker Veronica in the Caribbean. As another sanctioned ghost fleet tanker, Motor Tanker Veronica had previously passed through Venezuelan waters, and was operating in defiance of… pic.twitter.com/MyWyQGH1h0 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 15, 2026

Este sería el sexto operativo de incautación desde que la administración Trump inició estas acciones como parte de su estrategia de presión contra el gobierno venezolano.

La medida se produce horas antes de una reunión programada entre Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca. Un día antes, Trump mantuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la captura y traslado a Nueva York del presidente Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero.

La administración estadounidense ha enmarcado el objetivo de controlar la producción y distribución del petróleo venezolano. La semana pasada, Trump se reunió con ejecutivos petroleros para discutir inversiones en el país.

