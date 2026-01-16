SSP Puebla ejecuta operativos permanentes en límites con Tlaxcala

Como parte del fortalecimiento a la coordinación interinstitucional que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala y la Secretaría de Marina (SEMAR) realizan operativos permanentes en las regiones colindantes entre ambas entidades.
En el marco de la estrategia interestatal Puebla-Tlaxcala, las fuerzas de seguridad llevan a cabo patrullajes por vía aérea y terrestre, en San Lucas Atoyatenco y Santa María Moyotzingo, pertenecientes a San Martín Texmelucan, así como en accesos, salidas y zonas colindantes con municipios tlaxcaltecas.
El despliegue contempla también puestos de control y revisión vehicular, vigilancia permanente y presencia disuasiva sobre la autopista Puebla-Córdoba y carretera Tehuacán-Orizaba, a fin de inhibir la comisión de conductas delictivas y salvaguardar la integridad de las y los usuarios de estas vialidades.
Mediante estas acciones coordinadas, Marina, Seguridad Pública de Puebla y Seguridad Ciudadana de Tlaxcala establecen puntos de control estratégicos, con la finalidad de implementar acciones orientadas a la prevención, disuasión y proximidad con las personas que transitan entre ambos estados.
El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, fortalecer la coordinación con las entidades colindantes a fin de preservar la seguridad, salvaguardar la integridad de la ciudadanía y combatir a la delincuencia.