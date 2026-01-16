Identifica a seis falsos cobradores; se hacen pasar por personal de Sosapach

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula (SOSAPACH) informó que tiene plenamente identificadas a seis personas, de las cuales cuatro son ex trabajadores del organismo, quienes presuntamente se hacen pasar por personal activo para realizar cobros irregulares a usuarios.

Al respecto, el director del organismo, Francisco Flores Campos, señaló que se encuentra en proceso la integración de la información necesaria para proceder conforme a la ley, a fin de que las autoridades competentes determinen las responsabilidades correspondientes. Destacó que se han reforzado las medidas preventivas para proteger a la ciudadanía y evitar este tipo de prácticas.

Asimismo, SOSAPACH exhorta a la población a verificar siempre la identificación oficial vigente del personal que acuda a los domicilios, la cual debe contar con los elementos de seguridad que acrediten su pertenencia al organismo.

Para mayor seguridad y atención inmediata, la ciudadanía puede realizar reportes o solicitar información a través del número de WhatsApp 222 247 0115, contribuyendo así a la prevención de actos irregulares.

