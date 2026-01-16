Puebla se mantiene sin afectaciones tras sismo de magnitud 5.2

El Estado de Puebla se mantiene sin afectaciones tras el sismo de magnitud 5.2, localizado a 19 km al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, ocurrido este día 16 de enero a las 00:42:56 horas, con una profundidad de 10 km, informó el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Coordinación General de Protección Civil.

Es importante mencionar que se mantiene un monitoreo a través de las Coordinaciones Regionales de esta Coordinación General, así como de las Direcciones Municipales de Protección Civil.

De manera preventiva, se activó el sistema de alertamiento vía celular.

Cabe señalar que hasta el momento, el sismo no fue perceptible en el Estado de Puebla.

Te recomendamos: